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Амир Омарханов пробился в четвертьфинал престижного турнира в Японии

Амир Омарханов пробился в четвертьфинал престижного турнира в Японии Фото: Андрей Ударцев, ФТК
В японском городе Осака продолжается престижный юниорский турнир первой категории J 500. Воспитанник казахстанской школы тенниса Амир Омарханов пробился в 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

15-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Амир Омарханов в третьем круге одержал волевую победу над представителем России Егором Плешивцевым (95 ITF Juniors) со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

В четвертьфинале казахстанец сыграет против колумбийца Мигеля Табона (20 ITF Juniors).

Ранее казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела матч первого круга в основной сетке одиночного разряда турнира в Пекине. 

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