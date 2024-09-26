Амир Омарханов пробился в четвертьфинал престижного турнира в Японии

В японском городе Осака продолжается престижный юниорский турнир первой категории J 500. Воспитанник казахстанской школы тенниса Амир Омарханов пробился в 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

15-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Амир Омарханов в третьем круге одержал волевую победу над представителем России Егором Плешивцевым (95 ITF Juniors) со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

В четвертьфинале казахстанец сыграет против колумбийца Мигеля Табона (20 ITF Juniors).

Ранее казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела матч первого круга в основной сетке одиночного разряда турнира в Пекине.