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Александр Шевченко с победы начал "Мастерс" в Шанхае

Теннис Победа Шанхай Фото: ktf.kz
В Шанхае (Китай) стартовали матчи одиночного разряда на крупном представительном турнире серии АТР-1000. 3 октября на хардовые корты этих соревнований вступил второй номер сборной Казахстана Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

На старте китайского "Мастерса" Шевченко за 1 час и 15 минут переиграл Рамкумара Раманатана (№332 ATP) из Индии со счетом 6:1, 7:6 (7:3).

Теперь в 1/32 финала данного турнира Александра ждет уже более серьезный соперник, 27-й номер данных состязаний – аргентинец Франсиско Черундоло. 

В основной сетке "Мастерса" в Шанхае выступают еще два наших теннисиста: Александр Бублик и Бейбит Жукаев, который пробился через квалификацию.

Уроженец Актау в эти минуты сражается с представителем России Романом Сафиуллиным и после первого сета проигрывает 6:7 (0:7).

Немного ранее первый раунд отборочного турнира в Шанхае не смог преодолеть еще один казахстанский теннисист Михаил Кукушкин. 

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