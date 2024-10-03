Александр Шевченко с победы начал "Мастерс" в Шанхае

В Шанхае (Китай) стартовали матчи одиночного разряда на крупном представительном турнире серии АТР-1000. 3 октября на хардовые корты этих соревнований вступил второй номер сборной Казахстана Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

На старте китайского "Мастерса" Шевченко за 1 час и 15 минут переиграл Рамкумара Раманатана (№332 ATP) из Индии со счетом 6:1, 7:6 (7:3).



Теперь в 1/32 финала данного турнира Александра ждет уже более серьезный соперник, 27-й номер данных состязаний – аргентинец Франсиско Черундоло.

В основной сетке "Мастерса" в Шанхае выступают еще два наших теннисиста: Александр Бублик и Бейбит Жукаев, который пробился через квалификацию.



Уроженец Актау в эти минуты сражается с представителем России Романом Сафиуллиным и после первого сета проигрывает 6:7 (0:7).

Немного ранее первый раунд отборочного турнира в Шанхае не смог преодолеть еще один казахстанский теннисист Михаил Кукушкин.

