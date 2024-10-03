Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Амир Омарханов вышел в четвертьфинал престижного турнира в Китае

Амир Омарханов вышел в четвертьфинал престижного турнира в Китае Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана до 18 лет, 15-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов 3 октября вышел в 1/4 финала турнира серии ITF Juniors J300 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в третьем круге одержал волевую победу над представителем Кореи Донюнг Хваном (133 ITF Juniors) со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Амир сыграет против Куан-Чоу Чена (79 ITF Juniors).

Ранее сообщалось, что Александр Шевченко с победы начал "Мастерс" в Шанхае.

Читайте также

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в полуфинал турнира серии ITF Juniors

Бейбит Жукаев дал бой российскому теннисисту на "Мастерсе" в Шанхае

Александр Шевченко с победы начал "Мастерс" в Шанхае

Диана Абдуллаева
Казахстан Китай 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Итоги ЛЧ
Второй тур Лиги чемпионов УЕФА стартовал с крупных побед фаворитов
Футбол Мнение Ветерана
Лучший бомбардир "Челси" высказался о Роналду и Месси
Наоми Осака раскрыла причину снятия с турнира в Пекине
Наоми Осака раскрыла причину снятия с "тысячника" в Пекине
Футбол
Лига чемпионов: итоги матчей за 2 октября
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: