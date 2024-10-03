Амир Омарханов вышел в четвертьфинал престижного турнира в Китае

Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана до 18 лет, 15-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов 3 октября вышел в 1/4 финала турнира серии ITF Juniors J300 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

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