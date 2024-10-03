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Амир Омарханов вышел в четвертьфинал престижного турнира в Китае
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана до 18 лет, 15-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов 3 октября вышел в 1/4 финала турнира серии ITF Juniors J300 в Пекине, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец в третьем круге одержал волевую победу над представителем Кореи Донюнг Хваном (133 ITF Juniors) со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
В четвертьфинале Амир сыграет против Куан-Чоу Чена (79 ITF Juniors).
Ранее сообщалось, что Александр Шевченко с победы начал "Мастерс" в Шанхае.
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