Определились соперницы Юлии Путинцевой и Анны Данилиной по первому кругу "тысячника" в Ухане

В Ухане (Китай) стартовал турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстан будут представлять две теннисистки – Юлия Путинцева (одиночный разряд) и Анна Данилина (парный разряд), сообщает Zakon.kz.

В первом раунде одиночного разряда Юлия Путинцева (35 WTA) сыграет с хозяйкой корта, экс-второй ракеткой мира в парном разряде Шуай Чжан. На прошлой неделе теннисистка из Китая успешно выступила на домашнем "тысячнике" в Пекине, дойдя до четвертьфинала одиночного разряда. Благодаря этому результату Чжан поднялась в мировом рейтинге на 345 позиций и теперь занимает 250 место. В прошлом сезоне Шуай находилась на 22 строчке табели о рангах.

Соперницы хорошо знают друг друга. Путинцева и Чжан встречались между собой шесть раз. В очном противостоянии впереди Юлия 4:2.

Полную сетку турнира в Ухане можно посмотреть здесь.

В стартовом круге парного разряда Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой встретятся с дуэтом Яна Сизикова (Россия) / Макото Ниномия (Япония).

Ранее Юлия Путинцева не смогла обыграть бывшую первую ракетку мира на турнире в Пекине.