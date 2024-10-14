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Опытный казахстанский теннисист дал оценку турниру АТР-250 в Алматы

Опытный казахстанский теннисист Кукушкин дал оценку турниру АТР-250 в Алматы Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Знаменитый казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (103 АТР) вышел в финал квалификации ATP-250 Almaty Open. После игры спортсмен ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В первом раунде отборочного этапа Кукушкин обыграл Хумаюна Султанова (237 АТР) из Узбекистана – 6:4, 6:4. Соперником Кукушкина в финале квалификации турнира в Алматы стал россиянин Алибек Качмазов.

"Мне всегда приятно играть дома. За время, что я выступаю за сборную Казахстана, я не пропустил ни одного большого казахстанского турнира. Переезд турнира АТР 250 из Астаны в Алматы – это очень верный и стратегический шаг Федерации тенниса Казахстана, потому что здесь огромная фанатская база, много любителей тенниса, детей, занимающихся этим прекрасным видом спорта. Турнир даст новый импульс развитию тенниса в Казахстане и послужит хорошим инструментом в популяризации здорового образа жизни", – сказал Михаил Кукушкин на послематчевой пресс-конференции.

Первый круг квалификации не смогли преодолеть два представителя Казахстана Амир Омарханов и Денис Евсеев. 16-летний Амир Омарханов (1036 АТР), получивший wild card, уступил британцу Даниэлю Эвансу (170 АТР), который в прошлом сезоне занимал 21-е место в мировом рейтинге. Восходящая звезда казахстанского тенниса проиграл со счетом 4:6, 2:6.

"Я сыграл неплохой матч, в первом сете было небольшое волнение, возможно, это и сказалось. Соперник сделал ранний брейк, затем у меня были хорошие моменты сделать обратный брейк, но не получилось. Играть дома перед своими болельщиками было честью для меня. До конца года планирую сыграть на нескольких юниорских турнирах. Что касается следующего сезона, то буду играть на юниорских турнирах "Большого Шлема" и соревнованиях выше категории J300, а также пробовать себя во взрослом туре, набирать очки в рейтинг АТР, играя "Фючерсы" и "Челленджеры", – сказал на послематчевой пресс-конференции Амир Омарханов.

В основной сетке Almaty Open сыграют три наших теннисиста Александр Шевченко, Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев. По итогам жеребьевки определился соперник только у Скатова. Им стал игрок из Чехии Томаш Махач (5 АТР), который посеян в Алматы под пятым номером. Шевченко и Жукаев сыграют с победителями квалификации. 

Ранее в парном разряде "тысячника" в Ухане чемпионками стали казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва.

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