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Все о теннисе

Казахстанский теннисист выбыл из турнира АТР в Дохе

Казахстанский теннисист выбыл из турнира АТР в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 04:10 Фото: Instagram/moi_challenger
37-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (110-я ракетка мира) проиграл в финале турнира АТР 500 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

В матче за выход в основную сетку мужского одиночного разряда Михаил проиграл итальянцу Люку Нарди (83-я ракетка мира) со счетом 4:6, 4:6.

На корте теннисисты провели два часа. За это время Кукушкин сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из восьми.

Соперником Нарди в первом круге основного раунда будет китаец Чжичжэнь Чжэн (52-я ракетка мира).

Ранее стало известно, что казахстанский теннисист впервые в карьере выиграл "Челленджер" в парном разряде.

Аксинья Титова
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