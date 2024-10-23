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Дмитрий Попко провел два матча на турнире в США

Дмитрий Попко провел два матча на турнире в США Фото: ktf.kz
В Су-Фолсе (США) проходит турнир серии АТР Челленджер (хард). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (175 АТР) провел матчи первого круга в парном и одиночном разрядах, сообщает Zakon.kz.

В одиночке казахстанец уступил американцу Стефану Козлову (350 АТР) со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 39 минут. За это время Попко шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В стартовой игре парного разряда Дмитрий вместе с французским теннисистом Энзо Куако проиграли дуэту Тим Хандел (Германия) / Андре Илаган (США) со счетом 3:6, 3:6.

Ранее другой казахстанский теннисист Григорий Ломакин стартовал на турнире серии АТР Челленджер в городе Плейфорд (Австралия). 

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