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Александр Бублик показал подросшего сына
Фото: Instagram/bublik
Казахстанский теннисист Александр Бублик, который очень редко делится семейными фотографиями, сегодня, 28 октября 2024 года, решил сделать исключение. В своем Instagram спортсмен опубликовал снимки с сыном Василием, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, сделанных в Монако, можно увидеть, как теннисист мило играет с наследником в баскетбол.
"По крайней мере, я смогу произвести на него впечатление", – написал под публикацией Александр Бублик.
Фанатов семейные фото умилили. Также они отметили, что Бублик может впечатлить любого поклонника тенниса своим мастерством:
- "Мини Бублик".
- "Вперед, Бублик, вперед!"
- "Вы можете впечатлить любого поклонника тенниса, демонстрируя свое мастерство... и вы уже делаете это... продолжайте улыбаться".
Отметим, что Александр женат, но он не раскрывает личность своей избранницы.
Известно, что супруги стали родителями 16 августа 2022 года – у них родился сын, которого они назвали Василием.
Ранее сообщалось, что в Париже (Франция) стартовал турнир серии АТР 1000 (Мастерс), и что Александр Бублик узнал соперника по первому кругу одиночного разряда.
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