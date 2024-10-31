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"Всем спасибо, все свободны": Бублик комично отреагировал на завершение сезона
Фото: АТР
Казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) забавно отреагировал на окончание сезона в профессиональном туре АТР. 30 октября первая ракетка страны завершил выступление на турнире серии ATP 1000 в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.
В матче второго круга Бублик проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне со счетом 4:6, 2:6. Для лидера мужской сборной Казахстана это был заключительный матч в АТР туре сезона-2024.
Breaking the fourth wall 😅— ATP Tour (@atptour) October 30, 2024
😘 @BublikAlexander #RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/GOw2jH7UL4
"Всем спасибо, все свободны. Увидимся в декабре", – написал Бублик на своей странице в социальных сетях (сторис).
Фото: bublik/Instagram
Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на игру Бублика против Руне на "Мастерсе" в Париже.
"Цирковое представление. Бублик непринужденно общался с толпой болельщиков во время матча, а также подавал с руки", – написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Ранее Александр Бублик в социальных сетях показал подросшего сына.
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