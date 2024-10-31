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"Всем спасибо, все свободны": Бублик комично отреагировал на завершение сезона

Бублик комично отреагировал на завершение сезона Фото: АТР
Казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) забавно отреагировал на окончание сезона в профессиональном туре АТР. 30 октября первая ракетка страны завершил выступление на турнире серии ATP 1000 в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга Бублик проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне со счетом 4:6, 2:6. Для лидера мужской сборной Казахстана это был заключительный матч в АТР туре сезона-2024.

"Всем спасибо, все свободны. Увидимся в декабре", – написал Бублик на своей странице в социальных сетях (сторис).

Бублик комично отреагировал на завершение сезона, ##imageAlt##

Фото: bublik/Instagram

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на игру Бублика против Руне на "Мастерсе" в Париже.

"Цирковое представление. Бублик непринужденно общался с толпой болельщиков во время матча, а также подавал с руки", – написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Ранее Александр Бублик в социальных сетях показал подросшего сына.

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