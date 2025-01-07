#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.3
544.86
4.95
Все о теннисе

Александр Бублик провел первый матч в новом сезоне

Александр Бублик провел первый матч в новом сезоне, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 10:39 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Аделаиде (Австралия) стартовал турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана неожиданно проиграл сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу (55 АТР) со счетом 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника два эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 12. Следующий матч Кецманович проведет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Для Бублика это был первый матч в новом сезоне 2025 года. 

Ранее казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл в первом круге квалификации Australian Open.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Ветераны тенниса Казахстана, Франции и Великобритании проиграли на старте квалификации Australian Open
Все о теннисе
08:51, Сегодня
Ветераны тенниса Казахстана, Франции и Великобритании проиграли на старте квалификации Australian Open
Теннисистка из списка Forbes рассталась с возлюбленным
Все о теннисе
08:36, Сегодня
Теннисистка из списка Forbes рассталась с возлюбленным
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: