Александр Бублик провел первый матч в новом сезоне
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Аделаиде (Австралия) стартовал турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
Лидер мужской сборной Казахстана неожиданно проиграл сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу (55 АТР) со счетом 4:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника два эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 12. Следующий матч Кецманович проведет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Для Бублика это был первый матч в новом сезоне 2025 года.
Mission accomplished 👌@MioKecmanovic takes out Bublik 6-4 6-2 at #AdelaideTennis pic.twitter.com/36greN1zne— Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2025
Ранее казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл в первом круге квалификации Australian Open.
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