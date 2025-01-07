Александр Бублик провел первый матч в новом сезоне

В Аделаиде (Австралия) стартовал турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана неожиданно проиграл сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу (55 АТР) со счетом 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника два эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 12. Следующий матч Кецманович проведет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Для Бублика это был первый матч в новом сезоне 2025 года.

Ранее казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл в первом круге квалификации Australian Open.