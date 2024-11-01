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На "Мастерсе" в Париже определился первый полуфиналист в одиночном разряде

На &quot;Мастерсе&quot; в Париже определился первый полуфиналист в одиночном разряде Фото: АТР
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл грека Стефаноса Циципаса (11 АТР) со счетом 7:5, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Зверев выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Циципаса три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал "Мастерса" в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и австралийцем Алексом де Минором.

По итогам "Мастерса" в Париже Зверев может обойти испанца Карлоса Алькараса в рейтинге ATP. В случае выхода в финал французского "тысячника" Зверев станет второй ракеткой мира.

После поражения французу Уго Умберу в 1/8 финала "Мастерса" в Париже у Алькараса останется 7210 очков. В активе немецкого теннисиста в онлайн-рейтинге сейчас 7115 очков. За выход в финал Зверев получит еще 200 баллов и наберет в общей сложности 7315 очков.

Циципас, в свою очередь, выбыл из гонки за Итоговый чемпионат АТР, который пройдет в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. После этого поражения грек потерял шансы догнать австралийца Алекса де Минора

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 31 октября.

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