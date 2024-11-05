Бублик отреагировал на поражение Умбера в финале "Мастерса" в Париже

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал поражение 26-летнего француза Уго Умбера в финале турнира АТР 1000 в Париже от немецкого игрока Александра Зверева (2:6, 2:6), сообщает Zakon.kz.

"Не такой уж и громкий, лол", – написал Бублик в комментариях к видео о поражении Умбера в соцсетях TennisTV.



После победы в финале "Мастерса" в Париже Александр Зверев вернулся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере – второй в сезоне и седьмой "Мастерс".

Следующим турниром, в котором будет участвовать Умбер, станет австралийский United Cup, который пройдет с 27 декабря по 5 января.

Ранее Александр Бублик забавно отреагировал на окончание сезона в профессиональном туре АТР.