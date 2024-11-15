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Топовый американский теннисист оштрафован на солидную сумму

Фрэнсис Тиафо оштрафован на $ 120 000 за срыв на судью в матче с Сафиуллиным Фото: Андрей Ударцев
18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо получил денежный штраф в размере $ 120 000 за эмоциональные высказывания в сторону судьи на вышке после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге "Мастерса" в Шанхае (Китай), сообщает Zakon.kz.

По ходу третьего сета судья трижды дал предупреждение Тиафо за затяжку времени. Третье из них пришлось на счет 5:5 на тай-брейке, из-за чего американца лишили первой подачи. Это очко и следующее Фрэнсис проиграл. После этого Тиафо несколько раз жестко сказал судье: "К черту тебя, мужик".

В итоге американский теннисист потерпел поражение от Романа Сафиуллина со счетом  7:5, 5:7, 6:7. 

В октябре этого года Тиафо принимал участие в турнире АТР 250 Almaty Open, где был посеян под первым номером. Ему не удалось преодолеть второй раунд. 

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