Топовый американский теннисист оштрафован на солидную сумму

18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо получил денежный штраф в размере $ 120 000 за эмоциональные высказывания в сторону судьи на вышке после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге "Мастерса" в Шанхае (Китай), сообщает Zakon.kz.

По ходу третьего сета судья трижды дал предупреждение Тиафо за затяжку времени. Третье из них пришлось на счет 5:5 на тай-брейке, из-за чего американца лишили первой подачи. Это очко и следующее Фрэнсис проиграл. После этого Тиафо несколько раз жестко сказал судье: "К черту тебя, мужик".

В итоге американский теннисист потерпел поражение от Романа Сафиуллина со счетом 7:5, 5:7, 6:7.

В октябре этого года Тиафо принимал участие в турнире АТР 250 Almaty Open, где был посеян под первым номером. Ему не удалось преодолеть второй раунд.

