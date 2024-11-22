Новак Джокович рассказал о самых памятных моментах с Рафаэлем Надалем

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился лучшими воспоминаниями об одном из главных своих соперников – испанце Рафаэле Надале, который на этой неделе официально завершил карьеру, сообщает Zakon.kz.

Джокович и Надаль встречались на корте ровно 60 раз: Новак выиграл 31 раз, Надаль – 29.

"Рафа оставит нам невероятное наследие. Его достижения с исторической точки зрения просто невероятны. Его упорство, его интенсивность, энергия, которую он всегда демонстрировал на корте, от первого и до последнего матча. Возможно, он самый интенсивный теннисист в положительном смысле этого слова, которого мы когда-либо видели. Его боевой дух не имеет себе равных". Новак Джокович

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса – 2024, которая в эти дни проходит в Малаге. Во вторник, 19 ноября, сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своем матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6. После этой игры на корте состоялась прощальная церемония.

"Моя самая яркая история, связанная с Рафой на личном уровне, – это, наверное, тот день, когда я увидел его танцующим в Колумбии в 2011 году, когда мы вместе играли выставочный матч. В профессиональном плане – когда он позволил мне впервые обыграть себя на "Ролан Гаррос". Спасибо тебе, Рафа", – сказал Джокович в видео ATP.

Ранее Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю.