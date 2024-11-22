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Казахстанский теннисист сыграл с экс-девятой ракеткой мира на турнире в Испании

Казахстанский теннисист сыграл с экс-девятой ракеткой мира на турнире в Испании Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Монтемаре (Испания) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел четвертьфинальный матч в одиночном разряде против известного итальянского игрока Фабио Фонини, который в 2019 году занимал 9-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в полуфинал казахстанец потерпел поражение со счетом 4:6, 2:6. 

Продолжительность игры составила 1 час 15 минут. За это время Денис один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету Фабио, который выступает на этом турнире под первым номером, один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 10-ти. 

В очном противостоянии 37-летний итальянский спортсмен сократил отставание (1:2). 

На пути к 1/4 финала Евсеев сначала переиграл Жерарда Кампану Ли (Республика Корея) – 4:6, 6:4, 7:5, а во второй игре выиграл у болгарина Ильи Родулова (6:0, 6:2).

Ранее капитан юношеской сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Сергей Квак подвел итоги юниорского чемпионата мира. 

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