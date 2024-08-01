Рафаэль Надаль провел свой последний матч в карьере на Олимпийских играх

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провел свой последний матч на Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

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31 июля двукратных олимпийский чемпион Надаль в дуэте с соотечественником Карлосом Алькарасом в 1/4 финала уступили тандему из США Радживу Раму и Остину Крайчеку со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Надаль и Алькарас допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Рама и Крайчека одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). Также оба дуэта сделали по два эйса.

Фото: АТР

Надаль также принимал участие в одиночном разряде. В первом круге он прошел венгра Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4), а во втором встретился с одним из главных соперников в карьере – сербом Новаком Джоковичем. Победу в матче одержал Джокович со счетом 6:1, 6:4.



Надаль выиграл "золото" в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

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После парной игры Рафа поделился эмоциями.

"Это был мой последний матч на этом корте Филиппа Шатрие? Может быть, я не знаю. Если это так, то это незабываемые эмоции. Публика подарила мне любовь. Болельщики поддерживали меня в каждую секунду моих матчей. Олимпийский этап закончился для меня. Я отдал всего себя на Играх, чтобы понять, сколько осталось до конца моей карьеры. Мне нужно вернуться домой и проанализировать ситуацию хладнокровно, чтобы увидеть, сколько у меня осталось желания и сил", – сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции

Карлос Алькарас также подвел итоги выступления в парном турнире.

"Это был невероятный опыт для меня. Это что-то, что я никогда не забуду! Это точно! Играть по одну сторону сетки с Рафой и учиться у него – для меня это было здорово. Мне это понравилось, и я старался наслаждаться каждой секундой, которую мы играли вместе. Я думаю, что мы сыграли отличные матчи, провели отличные розыгрыши, пережили яркие моменты. Но сейчас я немного разочарован… Я имею в виду, что мы с Рафой провели время вместе за пределами корта здесь, на этом турнире, говорили о жизни, о спорте! Но у нас могло было быть еще больше времени. В любом случае это то, что я сохраню для себя. Мы будем поддерживать связь. Я многому у него научился", – сказал Алькарас.

Алькарас продолжает выступление на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.

Ранее Новак Джокович стал вторым четвертьфиналистом мужского одиночного разряда Игр в Париже.