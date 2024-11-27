Все о теннисе
Казахстанский теннисист проиграл на старте европейского турнира
Фото: Olympic.kz
В Португалии стартовал мужской грунтовый турнир по теннису категории Челленджер, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанский теннисист Денис Евсеев не сумел пробиться во второй круг хардового турнира в Португалии, уступив в стартовом матче испанцу Даниэля Ринкону в трех сетах 5:7, 6:2, 3:6.
Ринкон и Евсеев между собой играли впервые в карьере.
Ранее россиянка Динара Сафина дала прогноз на турниры "Большого шлема",
которые пройдут в следующем сезоне. Бывшая первая ракетка мира
предположила, что Уимблдон-2025 выиграет сильнейшая теннисистка
Казахстана Елена Рыбакина.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript