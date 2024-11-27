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Казахстанский теннисист проиграл на старте европейского турнира

Казахстанский теннисист проиграл на старте европейского турнира Фото: Olympic.kz
В Португалии стартовал мужской грунтовый турнир по теннису категории Челленджер, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанский теннисист Денис Евсеев не сумел пробиться во второй круг хардового турнира в Португалии, уступив в стартовом матче испанцу Даниэля Ринкону в трех сетах 5:7, 6:2, 3:6.

Ринкон и Евсеев между собой играли впервые в карьере.

Ранее россиянка Динара Сафина дала прогноз на турниры "Большого шлема", которые пройдут в следующем сезоне. Бывшая первая ракетка мира предположила, что Уимблдон-2025 выиграет сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина.

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