Казахстанский теннисист проиграл на старте европейского турнира

В Португалии стартовал мужской грунтовый турнир по теннису категории Челленджер, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанский теннисист Денис Евсеев не сумел пробиться во второй круг хардового турнира в Португалии, уступив в стартовом матче испанцу Даниэля Ринкону в трех сетах 5:7, 6:2, 3:6.

Ринкон и Евсеев между собой играли впервые в карьере.

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