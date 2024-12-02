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"Ты особенный игрок и особенный человек": Федерер обратился к дель Потро после прощального матча аргентинца

Федерер обратился к дель Потро после прощального матча аргентинца Фото: Tiempodetenis1/Х
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер обратился к бывшей третьей ракетке мира, победителю Открытого чемпионата США 2009 года Хуан-Мартину дель Потро после прощального матча аргентинца, который прошел в Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.

Игра проводилась под названием "Последнее испытание" и завершилась победой аргентинца над сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 7:5.

"Ты особенный игрок и особенный человек. Надеюсь, ты празднуешь этот момент. Тебе не следует грустить. Всем нам нужно двигаться дальше по жизни. Лучшее еще впереди", – сказал Федерер в видеоролике, который показали на экране арены после матча.

Хуан-Мартин дель Потро провел последний матч в карьере на уровне ATP тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. В марте 2023 года аргентинец возобновил тренировки ради возвращения на Открытый чемпионат США, но не смог продолжить карьеру. Всего на счету дель Потро 22 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2018 году аргентинец занимал третью строчку мирового рейтинга. Становился серебряным (2016) и бронзовым (2012) призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

Теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли в повседневной жизни.

Ранее Новак Джокович поделился эмоциями после прощальной встречи Хуан-Мартина дель Потро.

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