Легенда французского тенниса одержал победу в битве ветеранов и повторил достижение Федерера

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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске стал вторым спортсменом в истории, который выиграл матч в АТР туре в своем 24-м сезоне подряд (2002-2025). Первым был 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер (1998-2021), сообщает Zakon.kz.

В первом круге турнира ATP-250 в Монпелье (Франция) Гаске обыграл своего соотечественника, 108-ю ракетку мира Адриана Маннарино со счетом 6:3, 6:2. Далее он встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (46-й в рейтинге ATP).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.

Ранее Бублик и Кукушкин узнали первых соперников на турнире во Франции.