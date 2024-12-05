Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Марин Чилич опубликовал трогательный пост в честь Хуан-Мартина дель Потро

Марин Чилич опубликовал трогательный пост в честь Хуан-Мартина дель Потро Фото: АТР
Хорватский теннисист Марин Чилич обратился к аргентинскому игроку Хуан-Мартину дель Потро после его завершения карьеры, сообщает Zakon.kz.

1 декабря в Буэнос-Айресе один из самых ярких талантов начала нулевых провел прощальный матч против Новака Джоковича. Всего на счету Хуан-Мартина дель Потро 22 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

"Дорогой Хуан-Мартин, так много прощаний было в этом году, и, хотя они горько-сладкие для нас, любителей тенниса, они также являются торжеством всего того, чего вы достигли. Искренне рад, что с тобой достойно попрощались дома вместе с Новаком Джоковичем, который показал себя с лучшей стороны. Он показал свое величие, отпраздновав этот момент вместе с тобой. Это говорит об уважении, которое ты заслужил от коллег и фанатов. Поздравляю тебя с тем, что ты вдохновляешь многих своим путем. Пусть мы и не можем не задаваться вопросом о том, что было бы, будь у тебя побольше здоровья и удачи, твоя репутация была сохранена", – написал Чилич в социальных сетях.

Ранее 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер обратился к бывшей третьей ракетке мира, победителю Открытого чемпионата США 2009 года Хуан-Мартину дель Потро после прощального матча.

Читайте также

"Сражение на Мэдисон-сквер-гарден": топовые теннисисты сыграли на выставочном турнире в США

Джокович: Хочу продолжить писать историю тенниса

"Битва викингов": Хольгер Руне победил Каспера Рууда на выставочном турнире

Пахита Амири
Аргентина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хоккей Лидер Востока
"Вашингтон" набрал очки и вернул лидерство на "Востоке"
Рыбакина не сможет защитить титул чемпионки на турнире в Брисбене. Путинцева попала в заявку
Рыбакина не сможет защитить титул чемпионки на турнире в Брисбене. Путинцева попала в заявку
Стали известны итоги очередного дня чемпионата Азии по боксу
Итоги очередного дня чемпионата Азии по боксу
WTA направили игрокам предупреждения после постов Бадосы и Линетт в интернете
WTA направили игрокам предупреждения после постов Бадосы и Линетт в интернете
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: