Марин Чилич опубликовал трогательный пост в честь Хуан-Мартина дель Потро

Хорватский теннисист Марин Чилич обратился к аргентинскому игроку Хуан-Мартину дель Потро после его завершения карьеры, сообщает Zakon.kz.

1 декабря в Буэнос-Айресе один из самых ярких талантов начала нулевых провел прощальный матч против Новака Джоковича. Всего на счету Хуан-Мартина дель Потро 22 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

"Дорогой Хуан-Мартин, так много прощаний было в этом году, и, хотя они горько-сладкие для нас, любителей тенниса, они также являются торжеством всего того, чего вы достигли. Искренне рад, что с тобой достойно попрощались дома вместе с Новаком Джоковичем, который показал себя с лучшей стороны. Он показал свое величие, отпраздновав этот момент вместе с тобой. Это говорит об уважении, которое ты заслужил от коллег и фанатов. Поздравляю тебя с тем, что ты вдохновляешь многих своим путем. Пусть мы и не можем не задаваться вопросом о том, что было бы, будь у тебя побольше здоровья и удачи, твоя репутация была сохранена", – написал Чилич в социальных сетях.

Ранее 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер обратился к бывшей третьей ракетке мира, победителю Открытого чемпионата США 2009 года Хуан-Мартину дель Потро после прощального матча.