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Все о теннисе

76-летний Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

76-летний Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 15:53 Фото: tennis-russia.ru
Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР). Выборы прошли на ежегодной конференции ФТР, которая состоялась с 5 по 7 декабря в Казани, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы, 76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимали участие два казахстанских теннисиста – Александр Бублик и Юлия Путинцева.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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