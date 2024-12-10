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Все о теннисе

"На воре и шапка горит": Бублик высказался о допинговых скандалах Синнера и Швёнтек

Бублик высказался о допинговых скандалах Синнера и Швёнтек , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 10:12 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился своим мнением о положительных допинг‑пробах Янника Синнера и Иги Швёнтек. В эфире "Матч ТВ" лидер мужской сборной Казахстана заявил, что случайности не случайны, сообщает Zakon.kz.

В конце ноября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что Швёнтек в августе сдала положительный допинг‑тест на запрещенное вещество триметазидин. В результате польку отстранили на месяц в связи с отсутствием существенной вины или халатности. Синнер сдал две положительные допинг‑пробы в марте. Он избежал дисквалификации, так как доказал, что запрещенное вещество клостебол попало в его организм случайно.

– К сожалению, самая обсуждаемая теннисная тема – это допинг. Ваше мнение по ситуации с Синнером и Швёнтек? Верите, что это случайность? И почему это происходит с лидерами?

– В мультфильме "Кунг‑фу Панда" мастер Угвэй говорил: "Случайности не случайны". Отвечу так.

– Думаете, что все‑таки здесь что‑то нечисто?

– Думаю, что случайности не случайны. Могу наговорить еще пословиц: "Нет дыма без огня", "На воре и шапка горит". Я считаю так.

– Согласен со словами Ника Кириоса? Он сказал, что теннису конец.

– Если брать все слова Ника, анализировать их и делать выводы, то можно сойти с ума. Наверное, не согласен.

– Почему Швёнтек дают месяц дисквалификации, а Симоне Халеп – год?

– Не знаю, ведь я не эксперт в данном вопросе, не знаю, какие идут процедуры. Не знаю, почему одним – так, вторым – по‑другому, – сказал Бублик в эфире "Матч ТВ", когда выступал на командном турнире в Санкт-Петербурге "Трофеи Северной Пальмиры".

Ранее бывшая первая ракетка мира Симона Халеп отреагировала на допинговый скандал с участием второго номера рейтинга WTA Иги Швёнтек. Румынская теннисистка сравнила свой допинговый скандал со Швёнтек. Халеп пропустила почти полтора года из-за дисквалификации после положительного допинг-теста и вернулась на корт только после того, как смогла оспорить ее в суде.


Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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