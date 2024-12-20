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Все о теннисе

Александр Шевченко одержал победу на турнире в Абу-Даби

Александр Шевченко одержал победу на турнире в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 18:17 Фото: World Tennis League
В Абу-Даби (ОАЭ) проходит Мировая теннисная лига (World Tennis League). В выставочном турнире среди смешанных команд принимают участие казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

20 декабря проходят матчи второго круга. Команда "Eagles" ("Орлы"), за которую выступает Шевченко, провела встречу с квартетом "Hawks" ("Ястребы"). Вторая ракетка Казахстана одержал победу в своем матче против Сумита Нагала (Индия) со счетом 7:3.

Однако победа Шевченко не повлияла на итоговый результат противостояния. "Орлы" проиграли "Ястребам" с общим счетом 14:21. 

В парном разряде "Ястребы" – Джордан Томпсон и Сумит Нагал – одержали победу над "Орлами" – Стефанос Циципас (Греция) / Александр Шевченко со счетом 6:4. А Мирра Андреева и Арина Соболенко, представляющие "Ястребов", обыграли Паулу Бадосу и Игу Швёнтек ("Орлы") – 6:1. В женском одиночном разряде Соболенко разгромила Бадосу – 6:2. 

World Tennis League Шевченко обыграла Нагала , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 18:17

Фото: World Tennis League

Ранее, 19 декабря, прошли матчи первого круга, по итогам которого команда "Falcons" (Соколы) в составе с Еленой Рыбакиной вышла в лидеры турнира.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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