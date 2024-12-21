Представлен официальный постер "Ролан Гаррос-2025": он оформлен в виде комикса

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Пресс-служба Открытого чемпионата Франции по теннису представила официальный постер к грядущему розыгрышу в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Автором иллюстрации стал Марк-Антуан Матье – графический дизайнер, иллюстратор и создатель комиксов. Он вдохновился видом на теннисный корт, изобразив его в собственном стиле.

"Обычно эффекта от постера ждут, что его воспримут и поймут сразу, должна быть определенная доля эффективности. Здесь же я хотел, чтобы он содержал историю, которую полностью по-своему интерпретирует человек, который на него смотрит. Дайте волю своему воображению", – рассказал Матье.

"Ролан Гаррос-2025" пройдет с 25 мая по 8 июня в Париже.

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