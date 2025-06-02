#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Спорт

Кто из казахстанцев остался в основной сетке "Ролан Гаррос-2025"

Теннис 4 круг РГ, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:17 Фото: ktf.kz
2 июня на Открытом чемпионате Франции по теннису стартуют игры второй недели. К этому часу из казахстанских теннисистов борьбу продолжают только четверо, сообщает Zakon.kz.

Шансы на призы французского первенства есть у Александр Бублика (мужская одиночка), Анны Данилиной (женская пара), а также у наших юниоров Амира Омарханова и Зангара Нурланулы в парном разряде. 

2 июня казахстанские болельщики с большим нетерпением ожидают выхода на арену Сьюзан Ленглен лучшего теннисиста нашей страны Александра Бублика, который сразится за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером. 

Данный поединок запланирован последним запуском на 20:00 по казахстанскому времени, но все будет зависеть от исхода предварительных матчей.

Теннис Матч РГ, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:17

Фото: Instagram/_annadanilina_

Параллельно со встречей Бублика болельщики смогут увидеть матч нашей лучшей теннисистки в парном разряде Анны Данилиной. 

Она в тандеме с Александрой Крунич (Сербия) поспорит за выход в 1/4 финала французского турнира с пятыми сеяными – Эйжа Мухаммад (США) и Деми Схурс (Нидерланды).

Теннис Игра Пара, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:17

Фото: ktf.kz

2 июня на корты Парижа также выйдет 16-летний представитель Туркестанской области – Зангар Нурланулы. Он в дуэте с турком Керемом Йылмазом сыграет против Алехандро Арчила (Колумбия) и Доминик Мозейчук (США).

К сожалению, Зангар 1 июня не смог пройти первый круг одиночного разряда "Ролан Гаррос", уступив в упорном поединке пятому номеру этих соревнований американцу Джаггеру Личу – 1:6, 6:1, 0:6.

Теннис Пара РГ, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:17

Фото: ktf.kz

Также не смог преодолеть стартовый раунд юниорских состязаний в Париже 17-летний Амир Омарханов, проигравший колумбийцу Алехандро Арчила – 3:6, 4:6.

Теперь молодой карагандинец попробует свои силы в парных играх, где он, кстати, посеян под первым номером. 

Его напарником здесь будет испанец Андрес Сантамарта Роиг, им на старте 3 июня будут оппонировать аргентинские спортсмены – Данте Пагани и Валентин Гарай.   

Накануне армия казахстанских фанатов была огорчена обидным поражением своей любимицы Елены Рыбакиной, которая вела в счете, но все же не смогла одолеть пятую ракету планеты Игу Швёнтек (Польша) – 6:1, 3:6, 5:7.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Итальянец "Астаны" Фортунато стал горным королем "Джиро д’Италия-2025"
Спорт
10:57, Сегодня
Итальянец "Астаны" Фортунато стал горным королем "Джиро д’Италия-2025"
Президент Франции встретился с игроками ПСЖ после победы в Лиге чемпионов
Спорт
10:01, Сегодня
Президент Франции встретился с игроками ПСЖ после победы в Лиге чемпионов
Ангелина Лукас сделала заявление после нокаута
Спорт
06:34, Сегодня
Ангелина Лукас сделала заявление после нокаута
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: