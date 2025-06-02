Кто из казахстанцев остался в основной сетке "Ролан Гаррос-2025"

2 июня на Открытом чемпионате Франции по теннису стартуют игры второй недели. К этому часу из казахстанских теннисистов борьбу продолжают только четверо, сообщает Zakon.kz.

Шансы на призы французского первенства есть у Александр Бублика (мужская одиночка), Анны Данилиной (женская пара), а также у наших юниоров Амира Омарханова и Зангара Нурланулы в парном разряде.

2 июня казахстанские болельщики с большим нетерпением ожидают выхода на арену Сьюзан Ленглен лучшего теннисиста нашей страны Александра Бублика, который сразится за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.

Данный поединок запланирован последним запуском на 20:00 по казахстанскому времени, но все будет зависеть от исхода предварительных матчей.

Фото: Instagram/_annadanilina_

Параллельно со встречей Бублика болельщики смогут увидеть матч нашей лучшей теннисистки в парном разряде Анны Данилиной.

Она в тандеме с Александрой Крунич (Сербия) поспорит за выход в 1/4 финала французского турнира с пятыми сеяными – Эйжа Мухаммад (США) и Деми Схурс (Нидерланды).

Фото: ktf.kz

2 июня на корты Парижа также выйдет 16-летний представитель Туркестанской области – Зангар Нурланулы. Он в дуэте с турком Керемом Йылмазом сыграет против Алехандро Арчила (Колумбия) и Доминик Мозейчук (США).

К сожалению, Зангар 1 июня не смог пройти первый круг одиночного разряда "Ролан Гаррос", уступив в упорном поединке пятому номеру этих соревнований американцу Джаггеру Личу – 1:6, 6:1, 0:6.

Фото: ktf.kz

Также не смог преодолеть стартовый раунд юниорских состязаний в Париже 17-летний Амир Омарханов, проигравший колумбийцу Алехандро Арчила – 3:6, 4:6.

Теперь молодой карагандинец попробует свои силы в парных играх, где он, кстати, посеян под первым номером.

Его напарником здесь будет испанец Андрес Сантамарта Роиг, им на старте 3 июня будут оппонировать аргентинские спортсмены – Данте Пагани и Валентин Гарай.

Накануне армия казахстанских фанатов была огорчена обидным поражением своей любимицы Елены Рыбакиной, которая вела в счете, но все же не смогла одолеть пятую ракету планеты Игу Швёнтек (Польша) – 6:1, 3:6, 5:7.