"Слухи развеяны": Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила, что снова работает с хорватским тренером Стефаном Вуковым, сообщает Zakon.kz.

"Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку. Пусть ваш 2025-й год будет отличным", – написала Рыбакина в социальной сети (сторис).

Фото: lenarybakina/instagram

Таким образом, информация о том, что Вуков получил бан от WTA, не подтвердилась. Стефано присоединится к команде Елены на Australian Open-2025. Первый турнир из серии "Большого шлема" пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января.

23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. 1 ноября на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходил Итоговый чемпионат WTA, Рыбакина рассказала о начале работы с новым тренером на сезон-2025. Им стал титулованный хорватский теннисист Горан Иванишевич.

В эти дни Рыбакина играет на турнире среди смешанных команд United Cup – это первое соревнование в календаре 2025 года. Сборная Казахстана уже вышла в 1/2 финала Кубка наций, обыграв в четвертьфинале прошлогодних чемпионов из Германии.



