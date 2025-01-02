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Все о теннисе

"Слухи развеяны": Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025

Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 08:31 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила, что снова работает с хорватским тренером Стефаном Вуковым, сообщает Zakon.kz.
"Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку. Пусть ваш 2025-й год будет отличным", – написала Рыбакина в социальной сети (сторис).
Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 08:31

Фото: lenarybakina/instagram

Таким образом, информация о том, что Вуков получил бан от WTA, не подтвердилась. Стефано присоединится к команде Елены на Australian Open-2025. Первый турнир из серии "Большого шлема" пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. 

23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. 1 ноября на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходил Итоговый чемпионат WTA, Рыбакина рассказала о начале работы с новым тренером на сезон-2025. Им стал титулованный хорватский теннисист Горан Иванишевич.

В эти дни Рыбакина играет на турнире среди смешанных команд United Cup – это первое соревнование в календаре 2025 года. Сборная Казахстана уже вышла в 1/2 финала Кубка наций, обыграв в четвертьфинале прошлогодних чемпионов из Германии.


Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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