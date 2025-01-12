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Все о теннисе

Елена Рыбакина раскрыла подробности о проблемах со здоровьем в прошлом году

Елена Рыбакина раскрыла подробности о проблемах со здоровьем в прошлом году, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 09:03 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что страдала от бессонницы в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

В эти дни Елена Рыбакина в Мельбурне (Австралия) проводит подготовку к первому в сезоне турниру "Большого шлема". В стартовом раунде Australian Open она сыграет против австралийки Эмерсон Джонс (371 WTA), получившей от организаторов wild card (WC). Перед выступлением лидер женской сборной Казахстана участвует в разных активностях от организаторов, а также проводит пресс-конференции. 

"Для меня весь год был довольно трудным. По возвращении из Мельбурна начались проблемы со сном и продолжались долгое время. Так что, конечно, было нелегко. Когда у меня началась бессонница, вся иммунная система пошла на спад. Однако я продолжала усиленно тренироваться. Может, мне стоило взять перерыв немного раньше. Играю без остановки, уже пять или шесть лет я в туре. Даже в межсезонье у нас бывает, может, одна или две недели отдыха. Я испытывала проблемы во время Уимблдона. После всего через четыре дня я снова заболела", – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Мельбурне.

Ранее поклонники Елены Рыбакиной поделились редкими фотографиями казахстанской теннисистки в своих социальных сетях.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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