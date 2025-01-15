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Все о теннисе

Арина Соболенко показала силу удара

Nike, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 07:02 Фото: Instagram/arynasabalenka
Белорусская теннисистка, занимающая первое место в рейтинге WTA эффектным способом продемонстрировала силу и мощь своих ударов, сообщает Zakon.kz.

Мастерство лучшей теннисистки мира спортивный бренд посвятил ее выступлению на Australian Open. В ролике фары, окна и кузов автомобиля разлетаются буквально на мелкие кусочки.

"Просто впечатляюще! Страстный удар и мощь в каждом движении", – восхитились почитатели бренда в комментариях к видео.

Открытый чемпионат Австралии-2025 в женском одиночном разряде продлится до 25 января. При этом 26-летняя представительница Беларуси является действующей чемпионкой соревнований.

А седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успела сняться для спортивного бренда Yonex и показала занятия в тренажерном зале.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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