#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
522.42
543.89
5.28
Все о теннисе

Бейбит Жукаев одержал победу в казахстанском дерби на турнире в Португалии

Бейбит Жукаев одержал победу в казахстанском дерби на турнире в Португалии , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 10:15 Фото: ktf.kz
В португальском городе Оэйраш проходит турнир серии АТР Челленджер. Во втором круге встретились два представителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Бейбит Жукаев обыграл соотечественника Дмитрия Попко со счетом 6:3, 7:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Жукаев оформил 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Попко пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт. 

В четвертьфинале Жукаева ждет встреча с Марком Лаялем (Эстония).

Еще один казахстанец Денис Евсеев не смог преодолеть барьер второго круга, уступив французу Валентину Ройе 2:6, 6:2, 4:6.

Ранее определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Australian Open: видеообзор женских полуфинальных матчей
Все о теннисе
09:16, Сегодня
Australian Open: видеообзор женских полуфинальных матчей
Определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг
Все о теннисе
08:26, Сегодня
Определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг
Обидчица Рыбакиной вышла в финал Australian Open и установила уникальное достижение
Все о теннисе
22:46, 23 января 2025
Обидчица Рыбакиной вышла в финал Australian Open и установила уникальное достижение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: