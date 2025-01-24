Бейбит Жукаев одержал победу в казахстанском дерби на турнире в Португалии

В португальском городе Оэйраш проходит турнир серии АТР Челленджер. Во втором круге встретились два представителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Бейбит Жукаев обыграл соотечественника Дмитрия Попко со счетом 6:3, 7:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Жукаев оформил 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Попко пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Жукаева ждет встреча с Марком Лаялем (Эстония).

Еще один казахстанец Денис Евсеев не смог преодолеть барьер второго круга, уступив французу Валентину Ройе 2:6, 6:2, 4:6.

Ранее определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.