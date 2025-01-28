#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Все о теннисе

Экс-первая ракетка Казахстана выступила на турнире в Индии

Экс-первая ракетка Казахстана выступила на турнире в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:56 Фото: Андрей Ударцев
В Пуне (Индия) проходит турнир категории ITF 75. Матч первого круга в женском одиночном разряде провела казахстанская теннисистка Зарина Дияс, сообщает Zakon.kz.

Бывшая первая ракетка Казахстана проиграла Ирине Шиманович из Беларуси со счетом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. 

Соперницы впервые встречались между собой. 

В начале января Зарина выступала на турнире в Таиланде. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
В казахстанском теннисе зажглась новая звезда: игрок из Актобе покоряет европейские корты
Все о теннисе
11:24, Сегодня
В казахстанском теннисе зажглась новая звезда: игрок из Актобе покоряет европейские корты
Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин узнали первых соперников на турнире во Франции
Все о теннисе
09:55, Сегодня
Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин узнали первых соперников на турнире во Франции
Казахстанский теннисист вошел в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга
Все о теннисе
22:25, 27 января 2025
Казахстанский теннисист вошел в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: