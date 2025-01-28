Экс-первая ракетка Казахстана выступила на турнире в Индии

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В Пуне (Индия) проходит турнир категории ITF 75. Матч первого круга в женском одиночном разряде провела казахстанская теннисистка Зарина Дияс, сообщает Zakon.kz.

Бывшая первая ракетка Казахстана проиграла Ирине Шиманович из Беларуси со счетом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Соперницы впервые встречались между собой.

В начале января Зарина выступала на турнире в Таиланде.