Экс-первая ракетка Казахстана выступила на турнире в Индии
Фото: Андрей Ударцев
В Пуне (Индия) проходит турнир категории ITF 75. Матч первого круга в женском одиночном разряде провела казахстанская теннисистка Зарина Дияс, сообщает Zakon.kz.
Бывшая первая ракетка Казахстана проиграла Ирине Шиманович из Беларуси со счетом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.
Соперницы впервые встречались между собой.
В начале января Зарина выступала на турнире в Таиланде.
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