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Все о теннисе

Экс-девятый номер мирового рейтинга во второй раз стал отцом

Экс-девятый номер мирового рейтинга во второй раз стал отцом , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 13:44 Фото: АТР
У знаменитого испанского теннисиста Роберто Баутиста-Агута и его жены Аны родился второй ребенок. Экс-девятая ракетка мира сообщил об этом в своем аккаунте в социальных сетях, разместив семейное фото, сообщает Zakon.kz.

"Лукас уже здесь, и мы снова влюбились… Мама – настоящая чемпионка, а Тито – лучший старший брат. Очень вас люблю!" – подписал фотографию испанец.

Старшему сыну испанского теннисиста четыре года, он родился 16 сентября 2020 года.

36-летний Баутиста-Агут – победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Испании, лучшим его достижением на турнирах "Большого шлема" является выход в полуфинал Уимблдона в 2019 году. В мировом рейтинге поднимался на девятое место в 2019 году. На данный момент занимает 52-ю строчку. 

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей турнира АТР-250 во Франции.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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