Соболенко и Осака станут соперницами 1 марта

Действующая первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и экс-первая ракетка мира Наоми Осака сразятся друг с другом в первый день весны, сообщает Zakon.kz.

Встреча двух теннисисток пройдет на выставочном матче в Лас-Вегасе. Ночное теннисное шоу примет Michelob Ultra Arena – бывший центр мероприятий Mandalay Bay. Это крытая арена, вмещающая 12 тыс. человек.

Несмотря на предстоящее противостояние обе теннисистки являются деловыми партнерами. В начале этого года Соболенко заключила контракт с менеджерским агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и ее агентом Стюартом Дьюгидом. Об этом сообщил в социальных сетях официальный аккаунт организации.

Сама же Осака объявила об уходе из агентства IMG и создании собственной организации под названием Evolve в мае 2022 года. Компания способствует продвижению теннисистов. Первым клиентом агентства в июне 2022 года стал австралийский теннисист Ник Кирьос, который был клиентом Дьюгида, когда тот еще работал в IMG.

В январе 2023 года контракт с Evolve заключила туниска Онс Жабер, а в мае 2024 года клиентом рекламного агентства Наоми Осаки стала возлюбленная Янника Синнера россиянка Анна Калинская.

"Агентству Evolve ставим 11 из 10 за продвижение своих игроков", – восторженно прокомментировали любители тенниса.

Также стало известно, что победившая Соболенко на Australian Open Мэдисон Киз не сможет в феврале принять участие в домашнем турнире.