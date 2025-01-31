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Все о теннисе

На турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь легенды французского тенниса

На турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь легенды французского тенниса, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:25 Фото: АТР
Организаторы турнира АТР-250 в Монпелье провели прощальную церемонию в честь трехкратного чемпиона этих соревнований и легенды тенниса Франции Ришара Гаске, сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга бывшая седьмая ракетка мира Гаске проиграл 46-му номеру мирового рейтинга Таллону Грикспору из Нидерландов со счетом 3:6, 6:3, 5:7. Для 38-летнего Ришара это был последний матч на кортах Монпелье, где он побеждал трижды (2013, 2015, 2016). В прошлом году Гаске объявил, что завершит карьеру на "Ролан Гаррос-2025".

"Спасибо всем зрителям, спонсорам и региону, в который я обожаю возвращаться. Тут я чувствую себя как дома. Теннис для меня не закончится. Моя карьера началась недалеко от этого места, и закончить именно тут – это так красиво, это мечта", – сказал Гаске на церемонии.

Ранее Ришар Гаске стал вторым теннисистом в истории, который выиграл матч в АТР туре в своем 24-м сезоне подряд (2002-2025). Первым был 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер (1998-2021).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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