На турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь легенды французского тенниса

Организаторы турнира АТР-250 в Монпелье провели прощальную церемонию в честь трехкратного чемпиона этих соревнований и легенды тенниса Франции Ришара Гаске, сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга бывшая седьмая ракетка мира Гаске проиграл 46-му номеру мирового рейтинга Таллону Грикспору из Нидерландов со счетом 3:6, 6:3, 5:7. Для 38-летнего Ришара это был последний матч на кортах Монпелье, где он побеждал трижды (2013, 2015, 2016). В прошлом году Гаске объявил, что завершит карьеру на "Ролан Гаррос-2025".

Three-time champ says goodbye to Montpellier 😢



Merci, Richard ❤️@OpenOccitanie pic.twitter.com/QF9SL6bubW — Tennis TV (@TennisTV) January 30, 2025

"Спасибо всем зрителям, спонсорам и региону, в который я обожаю возвращаться. Тут я чувствую себя как дома. Теннис для меня не закончится. Моя карьера началась недалеко от этого места, и закончить именно тут – это так красиво, это мечта", – сказал Гаске на церемонии.

Ранее Ришар Гаске стал вторым теннисистом в истории, который выиграл матч в АТР туре в своем 24-м сезоне подряд (2002-2025). Первым был 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер (1998-2021).