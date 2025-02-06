Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в США

В Далласе (США) проходит турнир серии АТР-500 (хард). Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре он уступил американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Шевченко сделал восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. На счету американца 18 эйсов и один реализованный брейк-пойнт. Хозяин корта с мощной подачей не допустил ни одной двойной ошибки.

Следующим соперником Опелки станет британец Кэмерон Норри.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

Ранее известный рэпер дебютировал в профессиональном теннисе.