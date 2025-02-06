#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
515.97
537.8
5.25
Все о теннисе

Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в США

Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в США, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 09:11 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Далласе (США) проходит турнир серии АТР-500 (хард). Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре он уступил американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Шевченко сделал восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. На счету американца 18 эйсов и один реализованный брейк-пойнт. Хозяин корта с мощной подачей не допустил ни одной двойной ошибки. 

Следующим соперником Опелки станет британец Кэмерон Норри.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

Ранее известный рэпер дебютировал в профессиональном теннисе.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Юные казахстанские теннисисты вошли в топ-100 рейтинга Tennis Europe
Все о теннисе
08:59, Сегодня
Юные казахстанские теннисисты вошли в топ-100 рейтинга Tennis Europe
Известный рэпер дебютировал в профессиональном теннисе
Все о теннисе
07:10, Сегодня
Известный рэпер дебютировал в профессиональном теннисе
Повторение финала Уимблдона-2022: Рыбакина сыграет с Жабер в третьем круге турнира в Абу-Даби
Все о теннисе
20:09, 05 февраля 2025
Повторение финала Уимблдона-2022: Рыбакина сыграет с Жабер в третьем круге турнира в Абу-Даби
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: