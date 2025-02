Молодая мама Белинда Бенчич прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной

Швейцарка в 2024 году стала мамой, затем триумфально вернулась на корт осенью. А 7 февраля ей удалось обыграть пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Со слов Белинды, она очень много работала, чтобы вернуться и это далось ей нелегко. Спортсменка рада, что результаты приходят достаточно быстро, но это не значит, что работа окончена.

Bencic after beating Elena Rybakina in Abu Dhabi



"Could you have imagined a year and 6 months ago that you’d be in a final in your 2nd WTA tournament back?"



Belinda: "definitely not. I’m so happy this is happening. I worked really hard to come back. It wasn’t an easy road. I’m… pic.twitter.com/ulusQCDPf4