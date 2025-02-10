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Все о теннисе

Новак Джокович: Я готов идти к новым трудовым победам

Новак Джокович сообщил, что практически полностью восстановился от травмы бедра, которую получил во время Australian Open, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 18:01 Фото: АТР
24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что практически полностью восстановился от травмы бедра, которую получил во время Australian Open-2025, сообщает Zakon.kz.

24 января Новак Джокович завершил выступление на Australian Open, снявшись с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым (2 АТР). Серб принял решение сняться с матча из-за разрыва мышц сразу после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5). 

"Разрыва мышцы больше нет, травма зажила почти на 100%, и я готов идти к новым трудовым победам. Медицинская бригада дала мне зелёный свет на начало тренировок. Турнир в Дохе теперь проходит семь дней, поэтому я придерживаюсь графика. Слава Богу, я смог быстро восстановиться. В последнее время у меня было немного больше травм, чем за первые 15 лет моей карьеры. Это, вероятно, приходит с возрастом, но тело все еще слушается меня, внутри еще горит огонь и есть желание добиваться новых целей. Вот почему я надеюсь на успех, как на следующей неделе в Дохе, так и в оставшейся части сезона", – приводит слова Джоковича Tennis 365.

Ранее Новак Джокович признался, что его отец Срджан призывал его завершить карьеру.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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