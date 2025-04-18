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Все о теннисе

Видеообзор матча второй ракетки Казахстана на турнире в Германии. Все результаты АТР-500 в Мюнхене

Видеообзор матча второй ракетки Казахстана на турнире в Германии. Все результаты АТР-500 в Мюнхене , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 14:51 Фото: Андрей Ударцев
В Мюнхене (Германия) проходит грунтовый турнир серии АТР-500. Матч второго круга провел казахстанский теннисист Александр Шевченко. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор игр за 16 апреля.

Турнир АТР-500 в Мюнхене. Второй круг. Результаты за 17 апреля:

Давид Гоффен (Бельгия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 0:6, 7:5, 6:1;

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Александр Шевченко (Казахстан, LL) – 6:2, 6:2;

Зизу Бергс (Бельгия) – Диего Дедура-Паломеро (Германия, LL) – 6:1, 6:1;

Уго Умбер (Франция, 4) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 4:6, 4:6.

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 17 апреля турнира АТР-500 в Барселоне. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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