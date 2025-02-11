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Все о теннисе

Курьезный инцидент произошел в матче казахстанского теннисиста на турнире в США

Курьезный инцидент произошел в матче казахстанского теннисиста на турнире в США , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 14:45 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
На турнире серии ATP-250 в Делрей-Бич (США) произошел редкий случай. В матче первого круга у второй ракетки Казахстана Александра Шевченко напополам сломалась ракетка во время подачи. Кадры этого эпизода облетели весь мир, сообщает Zakon.kz.

На старте соревнований Шевченко играл против хозяина корта Майкла Ммо, который занимает 328-е место в мировом рейтинге. 

Курьезный инцидент произошел во втором сете при счете 5:5 (30:0). Когда Шевченко выполнял подачу, ракетка выскользнула у него из рук и разломалась на две части. Тот гейм Александр выиграл под ноль, но потерпел поражение на тай-брейке и проиграл весь матч со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Американский теннисист выбивает с домашнего турнира уже второго подряд представителя Казахстана. В финале квалификации, куда Майкл Ммо получил уайлд-кард (WC), обыграл Дмитрия Попко (7:6, 6:0). 

Ранее в обновленном рейтинге АТР Шевченко опустился на шесть строчек и теперь идет на 88-м месте.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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