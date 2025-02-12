"Елена собирала бы картошку в России": подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной

Британское издание The Athletic раскрыло подробности о завершении расследования женской теннисной ассоциации (WTA) в отношении тренера казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорвата Стефано Вукова, сообщает Zakon.kz.

По информации источника, дисквалификация Вукова продлится год. Отмечается, что хорват совершал психическое и физическое насилие, приведшее к постоянным болезням Рыбакиной. Вуков называл казахстанскую спортсменку "глупой", а также утверждал, что "без него Елена собирала бы картошку в России". Кроме того, сообщается, что Вуков и Рыбакина жили в одной комнате в Мельбурне во время Australian Open.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, после чего стало известно, что Стефано был отстранен от работы в WTA за нарушение Кодекса этики. Елена оставалась без тренера до конца сезона-2024. В межсезонье к команде Рыбакиной присоединился Горан Иванишевич. Однако в начале января 2025 года она снова вернула Вукова в состав своей команды, а в конце января завершила сотрудничество с Иванишевичем.

2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.

