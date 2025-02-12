#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Все о теннисе

"Елена собирала бы картошку в России": подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной

&quot;Елена собирала бы картошку в России&quot;: подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:26 Фото: WTA
Британское издание The Athletic раскрыло подробности о завершении расследования женской теннисной ассоциации (WTA) в отношении тренера казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорвата Стефано Вукова, сообщает Zakon.kz.

По информации источника, дисквалификация Вукова продлится год. Отмечается, что хорват совершал психическое и физическое насилие, приведшее к постоянным болезням Рыбакиной. Вуков называл казахстанскую спортсменку "глупой", а также утверждал, что "без него Елена собирала бы картошку в России". Кроме того, сообщается, что Вуков и Рыбакина жили в одной комнате в Мельбурне во время Australian Open.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, после чего стало известно, что Стефано был отстранен от работы в WTA за нарушение Кодекса этики. Елена оставалась без тренера до конца сезона-2024. В межсезонье к команде Рыбакиной присоединился Горан Иванишевич. Однако в начале января 2025 года она снова вернула Вукова в состав своей команды, а в конце января завершила сотрудничество с Иванишевичем.

2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Кошка перешла дорогу Соболенко на теннисном корте
Все о теннисе
06:22, Сегодня
Кошка перешла дорогу Соболенко на теннисном корте
Рыбакина встретится с соперницей из Словакии
Все о теннисе
02:12, 12 февраля 2025
Рыбакина встретится с соперницей из Словакии
Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 в Марселе
Все о теннисе
19:31, 11 февраля 2025
Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 в Марселе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: