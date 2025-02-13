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Все о теннисе

"Я взорвусь сейчас": Бублик обратился к тренеру через камеру во время матча в Марселе

Бублик обратился к тренеру через камеру во время матча в Марселе , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:04 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к тренеру Артёму Супрунову через камеру во время матча хардового турнира серии ATP-250 в Марселе (Франция), сообщает Zakon.kz.

12 февраля во втором круге соревнований Бублик проиграл действующему чемпиону турнира в Марселе французу Уго Умберу со счетом 6:7, 4:6.

"Тёмыч, знаю, что ты меня смотришь. Я взорвусь сейчас. Уже не могу просто. Я бы лучше с тобой в карты в Краснодаре играл бы", – сказал Бублик во время матча.

Александр Бублик известен своим эпатажным поведением на корте. Первая ракетка Казахстана всегда попадает в видеообзоры самых курьезных случаев на турнирах АТР. В прошлом месяце на АТР-250 в Монпелье во время матча против американца Александра Ковачевича он отдало свою ракетку болбою и попросил сыграть вместо него.

Недавно в интервью каналу Вити Кравченко Бублик прокомментировал свое поведение на корте, в частности, регулярное использование нецензурной лексики во время матчей.

"Федерер и такие имена пытаются внушить людям, что ты должен вести себя вот так. Синнер холодный – это здорово. Ну нет. В большинстве своем люди не такие. И когда ты держишь это в себе, то из тебя может вылезать это. Страшно – это когда каждую неделю, раз в месяц такое происходит. Если ты в мире с собой, какие последствия? Что мне сделают? Запретят сыграть в теннис? Ну хорошо, окей, и что? То, что я ручкой ракетки сыграл? Или то, что я девочки дал в Монте-Карло на центральный корт выйти? Да, она всю жизнь это помнить будет. Может, через десять лет ее встречу, она спросит: "Помнишь?". По факту сколько людей радовалось. Этот момент признали лучшим моментом года. Людям это понравилось, а я прежде всего артист", – рассказал Бублик. 

Ранее Александр Бублик рассказал, какое финансирование в год необходимо теннисисту для выступлений. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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