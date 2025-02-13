Видеообзор матча Бублик – Умбер на турнире в Марселе. Результаты за 12 февраля

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В Марселе (Франция) проходит турнир серии ATP-250. Матч второго круга провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

ATP-250, Марсель (Франция). Результаты 12 февраля:

Уго Гренье (Франция) – Артюр Жа (Франция) – 7:5, 6:4;

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Гарол Майо (Франция) – 2:6, 7:5, 6:3;

Даниэль Альтмайер (Германия) – Отто Виртанен (Финляндия) – 6:4, 6:3;

Хамад Меджедович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:2, 6:3;

Уго Умбер (Франция) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6 (9:7), 6:4.

Ранее Александр Бублик обратился к тренеру Артёму Супрунову через камеру во время матча турнира в Марселе.