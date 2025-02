Швёнтек после победы над Рыбакиной приблизилась к уникальному рекорду в мировом теннисе

По информации Optа, польская теннисистка победила в 70,1% игр с представительницами десятки лучших по классификации WTA.

По этому показателю Швёнтек уступает только двум теннисисткам, уже завершившим карьеру, – Штеффи Граф из Германии (75%) и американке Серене Уильямс (70,9%). В топ-5 входят также Моника Селеш (Югославия / США, 61,5%) и Жюстин Энен (Бельгия, 60,6%).

