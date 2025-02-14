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Все о теннисе

Швёнтек после победы над Рыбакиной приблизилась к уникальному рекорду в мировом теннисе

Швёнтек после победы над Рыбакиной приблизилась к уникальному рекорду в мировом теннисе , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:25 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Вторая ракетка мира Ига Швёнтек имеет третий показатель в мире с 1990 года по проценту выигранных матчей против соперниц из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

По информации Optа, польская теннисистка победила в 70,1% игр с представительницами десятки лучших по классификации WTA.

По этому показателю Швёнтек уступает только двум теннисисткам, уже завершившим карьеру, – Штеффи Граф из Германии (75%) и американке Серене Уильямс (70,9%). В топ-5 входят также Моника Селеш (Югославия / США, 61,5%) и Жюстин Энен (Бельгия, 60,6%).

Ранее были представлены результаты матчей за 13 февраля.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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