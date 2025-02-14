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Все о теннисе

Тренер Рыбакиной по фитнесу Азуз Шимчич покинул команду казахстанской теннисистки

Тренер по фитнесу Азуз Симсич покинул команду Елены Рыбакиной , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:19 Фото: Azuz Simcich
Победительница четырех турниров "Большого шлема" австралийка Рене Стаббс сообщила, что тренер по фитнесу Азуз Шимчич покинул команду седьмой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

21 января этого года стало известно, что Рыбакина прекратила сотрудничество с 53-летним тренером Гораном Иванишевичем после всего двух месяцев работы. 

"Тренер по физической подготовке тоже ушел вместе с Гораном Иванишевичем", – сказала Стаббс в своем еженедельном подкасте.

Известный тренер по фитнесу Азуз Шимчич не остался без работы. Теперь он занимается с детьми в академии своего знаменитого соотечественника Ивана Любичича (Хорватия). Кадры с тренировки специалист выложил в сторис Инстаграм. А последний пост с Рыбакиной Шимчич опубликовал аж четыре недели назад. 

Ранее Елена Рыбакина и ее фитнес-тренер Азуз Шимчич показали спортивное закулисье в тренажерном зале.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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