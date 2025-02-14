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Все о теннисе

Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Бахрейне

Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Бахрейне , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:40 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Манаме (Бахрейн) проходит турнир серии АТР Challenger (хард). Матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде провел казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале казахстанец в паре с Виталием Сачко из Украины одержали победу над дуэтом посеянным под первым номером в Манаме Владом Корней (Румыния) и Серхио Гомесом (Испания) со счетом 6:7, 6:3, 10:4.

В одиночном разряде Казахстан представляли три игрока. Бейбит Жукаев в стартовом матче уступил россиянину Марату Шарипову со счетом 4:6, 6:7. Денис Евсеев также в первом круге проиграл канадцу Алексису Галарно ( 6:7, 7:6, 3:6). Ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин дошел до второго раунда, где потерпел поражение от Андреа Вавассори (Италия) – 6:3, 3:6, 2:6. 

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик обратился к тренеру Артёму Супрунову через камеру во время матча хардового турнира серии ATP-250 в Марселе (Франция). 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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