Швёнтек: Допинг-скандалы сделали меня и Синнера знаменитыми

17 февраля вторая ракетка мира Ига Швёнтек дала понять, что допинг-скандалы принесли ей и первой ракетке мира Яннику Синнеру мировую знаменитость, сообщает Zakon.kz.

Отбывшая короткое отстранение за допинг польская теннисистка заявила, что желает итальянцу Яннику Синнеру просто пережить дисквалификацию и вернуться в теннис. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира WTA в Дубае.

В 2024 году Швёнтек отстранили только на месяц за триметазидин, которым были загрязнены ее таблетки для засыпания (мелатонин). А Синнер договорился с WADA о трехмесячной дисквалификации вместо срока в один-два года за клостебол, который он объяснил спреем своего физиотерапевта.

"Все случаи разные, каждая история отличается, конечно. Из-за этих ситуаций мы с Янником что-то вроде знаменитостей, причем не только из-за игры в теннис", – сказала Швёнтек.

Другую популярность теннисистам и самому виду спорта недавно стали приносить животные. Так на турнире WTA категории 1000 в Дохе неизвестный кот дважды выбегал на корт во время матчей.