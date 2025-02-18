#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
498.75
523.09
5.46
Все о теннисе

Швёнтек: Допинг-скандалы сделали меня и Синнера знаменитыми

Допинг, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 08:23 Фото: j48tennis
17 февраля вторая ракетка мира Ига Швёнтек дала понять, что допинг-скандалы принесли ей и первой ракетке мира Яннику Синнеру мировую знаменитость, сообщает Zakon.kz.

Отбывшая короткое отстранение за допинг польская теннисистка заявила, что желает итальянцу Яннику Синнеру просто пережить дисквалификацию и вернуться в теннис. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира WTA в Дубае.

В 2024 году Швёнтек отстранили только на месяц за триметазидин, которым были загрязнены ее таблетки для засыпания (мелатонин). А Синнер договорился с WADA о трехмесячной дисквалификации вместо срока в один-два года за клостебол, который он объяснил спреем своего физиотерапевта.

"Все случаи разные, каждая история отличается, конечно. Из-за этих ситуаций мы с Янником что-то вроде знаменитостей, причем не только из-за игры в теннис", – сказала Швёнтек.

Другую популярность теннисистам и самому виду спорта недавно стали приносить животные. Так на турнире WTA категории 1000 в Дохе неизвестный кот дважды выбегал на корт во время матчей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Дубае
Все о теннисе
18:50, 17 февраля 2025
Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Дубае
Юлия Путинцева вышла во второй раунд "тысячника" в Дубае в парном разряде
Все о теннисе
15:21, 17 февраля 2025
Юлия Путинцева вышла во второй раунд "тысячника" в Дубае в парном разряде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: