"Покуражились": видеообзор уникального матча с участием Бублика и Джоковича

Все о теннисе

В Дохе проходит турнир серии АТР-500. 17 февраля состоялся уникальный матч в первом круге парного разряда. Казахстанец Александр Бублик вместе с россиянином Кареном Хачановым сыграли против легендарных теннисистов Новака Джоковича (Сербия) и Фернандо Вердаско (Испания), сообщает Zakon.kz.

Бублик и Хачанов проиграли титулованным соперникам со счетом 1:6, 1:6.

Матч продолжался 49 минут. За это время Джокович и Вердаско выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бублика и Хачанова ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт, который они не смогли реализовать.

Во втором круге Джокович и Вердаско, которые выступают в Катаре по уайлд-кард (WC), сыграют с двукратными победителями турниров "Большого шлема" в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания).



После матча победители оценили свое выступление в первой игре парного разряда.

"Я не чувствовал никакой боли. Последние 10 дней тренировался. Провел три дня тренировок в Дохе. Сегодняшний матч в парном разряде, очевидно, отличался от одиночного. Но это все равно матч, и тебе нужно выполнять очень динамичные движения на корте, где ты как бы проверяешь свое тело и его ощущения. Все прошло хорошо, так что я не беспокоюсь", – сказал Джокович.

Также Фернандо Вердаско высказался о первом матче в Катаре.



"Я должен сказать, что после этого матча мне не стоит играть во втором круге… Мне нужно просто уйти на пенсию с победой. Большое спасибо, что пришли. Увидимся в среду", – отметил Вердаско после встречи.

Ранее Вердаско объявил о завершении карьеры. Турнир в Дохе станет последним для спортсмена.

Фернандо Вердаско – бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде, полуфиналист одного турнира "Большого шлема" (Открытого чемпионата Австралии – 2009), обладатель семи титулов ATP.

Кроме того, на турнире в Дохе 24-кратный чемпион "Шлемов" Джокович будет тренироваться под руководством Вердаско. При этом Джокович продолжит тренерское сотрудничество с другим титулованным игроком британцем Энди Марреем вплоть до Уимблдона-2025.

"Новак будет тренироваться здесь со мной, мы уже договорились", – приводит слова Вердаско Sportklub.rs.

Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро.