АТР-500 в Дохе: расписание матчей на 18 февраля. На корт выйдет Александр Бублик

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В Дохе (Катар) стартовал турнир серии АТР-500 (хард). Матч первого круга одиночного разряда проведет казахстанский теннисист Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана в первом раунде сыграет с десятой ракеткой мира Андреем Рублёвым (Россия).

Центральный корт. Начало в 16:30

Роман Сафиуллин (Россия) – Алекс де Минор (Австралия)

Карен Хачанов (Россия) – Даниил Медведев (Россия)

Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия)

Стефанос Циципас (Греция) – Хамад Меджедович (Сербия)

Корт Grandstand 1. Начало в 16:30



Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Абедалла Шелбайх (Иордания)

Андрей Рублёв (Россия) – Александр Бублик (Казахстан)

Кентен Алис (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Корт Grandstand 2. Начало 16:30



Чжан Чжичжэнь (Китай) – Лука Нарди (Италия)

Зизу Бергс (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Корт Grandstand 3. Начало 16:30



Отто Виртанен (Финляндия) – Нуну Боржеш (Португалия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Таллон Грикспор (Нидерланды)

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

Ранее Александр Бублик вместе с россиянином Кареном Хачановым сыграли против легендарных теннисистов Новака Джоковича (Сербия) и Фернандо Вердаско (Испания) в первом круге парного разряда турнира в Дохе.