АТР-500 в Дохе: расписание матчей на 18 февраля. На корт выйдет Александр Бублик
Лидер мужской сборной Казахстана в первом раунде сыграет с десятой ракеткой мира Андреем Рублёвым (Россия).
Центральный корт. Начало в 16:30
Роман Сафиуллин (Россия) – Алекс де Минор (Австралия)
Карен Хачанов (Россия) – Даниил Медведев (Россия)
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия)
Стефанос Циципас (Греция) – Хамад Меджедович (Сербия)
Корт Grandstand 1. Начало в 16:30
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Абедалла Шелбайх (Иордания)
Андрей Рублёв (Россия) – Александр Бублик (Казахстан)
Кентен Алис (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Корт Grandstand 2. Начало 16:30
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Лука Нарди (Италия)
Зизу Бергс (Бельгия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Корт Grandstand 3. Начало 16:30
Отто Виртанен (Финляндия) – Нуну Боржеш (Португалия)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Таллон Грикспор (Нидерланды)
Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.
Ранее Александр Бублик вместе с россиянином Кареном Хачановым сыграли против легендарных теннисистов Новака Джоковича (Сербия) и Фернандо Вердаско (Испания) в первом круге парного разряда турнира в Дохе.