Казахстанский теннисист дал бой второй ракетке мира на турнире АТР-500

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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит турнир серии АТР-500 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (103 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде против второго номера мирового рейтинга Александра Зверева (Германия), сообщает Zakon.kz.

Шевченко оказал достойное сопротивление звезде мирового тенниса, проиграв со счетом 6:7 (1:7), 6:7 (6:8).

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Зверев сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету казахстанца пять эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Зверев встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей, который в матче второго круга победил чилийца Николаса Харри.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Призовой фонд – $ 2,39 млн.

Ранее в стартовой игре турнира в Рио-де-Жанейро Шевченко обыграл 149-ю ракетку мира бразильца Фелипе Мелигени-Альвеса со счетом 6:4, 6:2.