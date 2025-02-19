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Все о теннисе

Рыбакина выходит в третий круг: результаты и видеообзор матчей за 18 февраля "тысячника " в Дубае

Рыбакина выходит в третий круг: результаты и видеообзор матчей за 18 февраля &quot;тысячника &quot; в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:09 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 18 февраля.

В этот день сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) одержала уверенную победу над представительницей Японии Моюкой Учижимой (62 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

WTA-1000, Дубай. Второй круг, 18 февраля:

Паула Бадоса (Испания) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:2, 6:1;

Линда Носкова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия) – 7:6 (10:8), 4:6, 6:3;

Жасмин Паолини (Италия) – Ева Лис (Германия) – 6:2, 7:5;

Елена Рыбакина (Казахстан) – Моюка Учижима (Япония) – 6:3, 6:2;

Джессика Пегула (США) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:0, 6:4;

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:3;

Софья Кенин (США) – Марта Костюк (Украина) – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5);

Ига Швёнтек (Польша) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:0, 6:2;

Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4);

Маккартни Кесслер (США) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 7:5;

Каролина Мухова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:4;

Арина Соболенко (Беларусь) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:3, 6:4.

Ранее портал The Athletic выпустил очередное расследование относительно отношений казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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