Рыбакина выходит в третий круг: результаты и видеообзор матчей за 18 февраля "тысячника " в Дубае

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 18 февраля.

В этот день сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) одержала уверенную победу над представительницей Японии Моюкой Учижимой (62 WTA) со счетом 6:3, 6:2. WTA-1000, Дубай. Второй круг, 18 февраля: Паула Бадоса (Испания) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:2, 6:1; Линда Носкова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия) – 7:6 (10:8), 4:6, 6:3; Жасмин Паолини (Италия) – Ева Лис (Германия) – 6:2, 7:5; Елена Рыбакина (Казахстан) – Моюка Учижима (Япония) – 6:3, 6:2; Джессика Пегула (США) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:0, 6:4; Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:3; Софья Кенин (США) – Марта Костюк (Украина) – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5); Ига Швёнтек (Польша) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:0, 6:2; Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4); Маккартни Кесслер (США) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 7:5; Каролина Мухова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:4; Арина Соболенко (Беларусь) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:3, 6:4. Ранее портал The Athletic выпустил очередное расследование относительно отношений казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова.

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