Елена Рыбакина взяла в команду нового фитнес-тренера

Все о теннисе

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина объявила о сотрудничестве с фитнес-тренером из Италии Альдо Чиари, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанская спортсменка сообщила на своей странице в Instagram-stories.

Фото: Instagram/lenarybakina

"Добро пожаловать в команду, Альдо Чиари!", – подписала публикацию теннисистка.

Новость о новом тренере оказалась очень своевременной, ведь недавно выяснилось, что бывший фитнес-тренер Елены Азуз Симчич начал сотрудничать с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.

Ранее первая ракетка Казахстана обратилась к болельщикам после успешного выступления в Брисбене и выхода в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.