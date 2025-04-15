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Все о теннисе

Елена Рыбакина взяла в команду нового фитнес-тренера

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 04:40 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина объявила о сотрудничестве с фитнес-тренером из Италии Альдо Чиари, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанская спортсменка сообщила на своей странице в Instagram-stories.

Фото: Instagram/lenarybakina

"Добро пожаловать в команду, Альдо Чиари!", – подписала публикацию теннисистка.

Новость о новом тренере оказалась очень своевременной, ведь недавно выяснилось, что бывший фитнес-тренер Елены Азуз Симчич начал сотрудничать с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.

Ранее первая ракетка Казахстана обратилась к болельщикам после успешного выступления в Брисбене и выхода в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.

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Аксинья Титова
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